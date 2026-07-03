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НовостиОбщество3 июля 2026 17:07

В выходные в Воронеже закроют проезд через перекресток улиц Куколкина и Никитинской

В центре города запланировали ремонт на сетях
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

В субботу и воскресенье в центре Воронежа запланированы ремонтные работы на сетях. В связи с этим, с 21:00 пятницы, 3 июля, до 8:00 понедельника, 6 июля, будет запрещено движение автотранспорта через перекресток улиц Куколкина и Никитинской.

Для удобства автомобилистов на время проведения работ на улице Никитинской (на отрезке от улицы Плехановской до улицы 9 Января) введут двустороннее движение.

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