Поселение пары барсуков обнаружили в Воронежском заповеднике

Поселение открыл любитель природы и добровольный помощник орнитолога Сергей Шевченко. Он рассказал, где видел семейство, что позволило установить в этом месте фотоловушку для наблюдения за животными.

Записанное видео позволило ученым познакомимся с обитателями городка и их соседями, которые наведывались сюда.

О численности барсуков в Воронежском заповеднике нет точных данных.Их количество менялось на протяжении нескольких лет.

- По данным последнего полного учёта, проведённого Сергеем Фёдоровичем Сапельниковым в 2006 году, на всей территории заповедника зарегистрировано 14 обитаемых барсучьих нор (при среднем многолетнем количестве – 38 нор), 4 из которых являлись выводковыми,- поделились в заповеднике. - Всего в тот год учтён 31 барсук (при средней многолетней численности – 101 особь).

С середины 1990-х годов ученые отмечали снижение численности вида. По результатам учётов 1997–2015 гг. обнаружилось уменьшение среднего числа выводков лисицы и барсука в 2 раза, а енотовидной собаки – в 8 раз по сравнению с результатами одного из первых учётов по норам, проведённого на территории Воронежского заповедника в 1959 году.

Посмотреть запись фотоловушки можно здесь.