Гость обчистил квартиру жительницы Воронежа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

19-летняя жительница Воронежа поплатилась за свою доверчивость. Девушка пригласила к себе в гости на улицу Героев Сибиряков парня-ровесника. Молодые люди вместе распивали спиртные напитки, а потом хозяйка ушла на работу, оставив гостя в квартире.

Вернувшись, хозяйка обнаружила пропажу ювелирных изделий, фотоаппарата, военных медалей, наручных часов, портативной колонки и наушников. Общий материальный ущерб составил 158 500 рублей. Девушка обратилась с полицию с заявлением о краже.

При проверке подозреваемого полицейские установили, что 19-летний гость потерпевшей уже является фигурантом другого уголовного дела и разыскивается сотрудниками полиции.

Молодого человека задержали. В полиции он дал признательные показания. Сообщил, что утром после совершения преступления вместе со своей бабушкой отправился в ломбард, где сдал часть похищенных ювелирных изделий. Родственница не знала, что украшения были похищены, а сопровождала его из-за отсутствия у него паспорта. Полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. А оставшееся похищенное имущество спрятал дома.

По факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Теперь полиция проверяет его на причастность к совершению других преступлений.