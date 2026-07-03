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НовостиПроисшествия3 июля 2026 13:03

Гость обчистил квартиру жительницы Воронежа

В Воронеже вор вынес из квартиры ценностей на 156 тысяч
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

19-летняя жительница Воронежа поплатилась за свою доверчивость. Девушка пригласила к себе в гости на улицу Героев Сибиряков парня-ровесника. Молодые люди вместе распивали спиртные напитки, а потом хозяйка ушла на работу, оставив гостя в квартире.

Вернувшись, хозяйка обнаружила пропажу ювелирных изделий, фотоаппарата, военных медалей, наручных часов, портативной колонки и наушников. Общий материальный ущерб составил 158 500 рублей. Девушка обратилась с полицию с заявлением о краже.

При проверке подозреваемого полицейские установили, что 19-летний гость потерпевшей уже является фигурантом другого уголовного дела и разыскивается сотрудниками полиции.

Молодого человека задержали. В полиции он дал признательные показания. Сообщил, что утром после совершения преступления вместе со своей бабушкой отправился в ломбард, где сдал часть похищенных ювелирных изделий. Родственница не знала, что украшения были похищены, а сопровождала его из-за отсутствия у него паспорта. Полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. А оставшееся похищенное имущество спрятал дома.

По факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Теперь полиция проверяет его на причастность к совершению других преступлений.