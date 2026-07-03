Под Воронежем мужчина судится с АЗС из-за отказа налить бензин в канистру

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В Борисоглебске местный житель подал иск к одной из городских АЗС после того, как ему отказались заправить личную канистру. В заявлении мужчина просит суд обязать АО «Воронежнефтепродукт» все-таки продать ему оплаченные 20 литров бензина и выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 3 июля.

По данным ведомства, конфликт произошел 28 июня. Истец приехал на заправку с алюминиевой канистрой, чтобы купить 20 литров бензина АИ-95. Оплата с топливной карты прошла успешно, однако оператор отказалась отпускать товар, сославшись на некие внутренние правила, при этом не предъявив ссылок на действующие законы. Кроме того, по словам борисоглебца, вместо фискального чека клиенту выдали два документа от онлайн-кассы, в которых не содержалось конкретики: ни данных о марке топлива, ни его объеме, ни стоимости.

После отказа выдать бензин покупатель вызвал наряд полиции для фиксации нарушения.

Борисоглебский городской суд уже принял дело к производству и назначил судебное заседание.

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