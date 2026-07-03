Умер защитник Воронежа Митрофан Москалев

Фото из канала МАХ Сергея Петрина

В Воронеже на 97 году скончался защитник Воронежа, Почетный гражданин Митрофан Федорович Москалев. Печальную новость сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.

В годы Великой Отечественной войны Митрофан Москалев еще совсем ребенком участвовал в тушении зажигательных бомб, которые на Воронеж сбрасывала вражеская авиация. Он чудом выжил во время атаки на Пионерский сад 13 июня 1942 года. Вернувшись из эвакуации в 1943 году Москалев был зачислен в группу участников разминирования Воронежа и области.

В мирное время Митрофан Федорович больше 60 лет он трудился на «Электросигнале», разработал систему озвучивания Памятника Славы, принимал участие в монтаже цветомузыкального комплекса в Кольцовском сквере.

- Его воспоминания легли в основу ряда книг, а сам Митрофан Федорович был постоянным участником памятных мероприятий. Замечательный, добрый и открытый человек — таким он останется в сердцах всех, кто его знал, - добавил Сергей Петрин.