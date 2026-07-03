В Воронежской области установят 76 информационных знаков у границ водоемов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В водоохранных зонах и защитных полосах воронежских рек установят 76 информационных знаков. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Знаки появятся на реках Богучарка, Девица, Икорец, Карачан, Осередь, Подгорная, Потудань, Савала, Сухая Россошь, Толучеевка, Хворостань и Черная Калитва.

Знаки установят на металлических опорах, забетонированных и помещенных в землю на глубину не менее 80 см. Работы завершатся до октября, добавили в минприроды.

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