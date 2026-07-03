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НовостиПроисшествия3 июля 2026 11:03

Бастрыкин взял под контроль дело женщины из Воронежа, ударившей ребенка

Также следователи проверят информацию о том, что женщина пользуется поддельной справкой об инвалидности
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании дела в отношении жительницы Воронежской области. Поводом для проверки стали сообщения в интернете: на видео попал момент, как женщина бьет ребенка, а также появилась информация о том, что она может пользоваться поддельной справкой об инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 3 июля.

По данным ведомства, в сети разошелся видеоролик, где видно, как женщина бьет мальчика. Пользователи возмутились увиденным и попросили правоохранительные органы разобраться в ситуации. Кроме того, в публикациях утверждается, что женщина купила справку об инвалидности незаконным путем, чтобы получать льготы.

Сейчас местные следователи уже завели уголовное дело и начали выяснять все обстоятельства.