Жителям левого берега Воронежа раньше обещанного отключили воду

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Утром 3 июля проживающие на левом берегу Воронежа горожане попытались запастись водой перед предстоящим суточным отключением, но не смогли этого сделать. Воды в кранах не оказалось.

В РВК-Воронеж, однако, сообщили, что сроки отключения ресурса не меняли.

- Снижение напора воды в системе может быть связано с повышенным водоразбором,- пояснили в водоканале. Ожидая отключения, жители активно запасаются водой, а в жаркую погоду ее расход традиционно растет.

Также в компании высказали предположение, что УК может проводить работы на внутридомовых сетях или же на водопроводе возникла авария.

Напомним, воду в двух районах Воронежа отключат на сутки сегодня вечером.