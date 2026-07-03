Два подпольных мясных цеха обнаружили в Воронеже полицейские

Фото ГУ МВД по области

Воронежские полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обнаружили два подпольных цеха по производству мясной продукции, предназначавшейся для точек общественного питания.

Один цех работал в Ленинском районе. При его проверке из оборота изъяли больше 30 тонн мясных бобин (предварительно - мясо птицы) с поддельной маркировой.

Второй цех накрыли в Левобережном районе, где изъяли еще 2,7 тонны немаркированных мясных бобин, а также механический прибор для подготовки мяса.

Фото ГУ МВД по области

Все эти партии должны были попасть в точки общепита и использоваться для приготовления шаурмы.

В настоящее время деятельность обоих предприятий приостановлена. По факту возбудили уголовное дело за производство фальсификата. Полицейские продолжают расследование.