Воронежцы стали чаще запрашивать копии документов на недвижимость

За 5 месяцев 2026 года воронежским Роскадастром выдано почти 22 тысячи копий различных документов из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном заявители запрашивают копии договоров купли-продажи и дарения, технические и межевые планы, свидетельства о праве на наследство и другие документы.

Количество выданных справок о содержании правоустанавливающих документов в сравнении с 2025 годом тоже выросло на 13%.

- Все эти сведения из ЕГРН предоставляются ограниченному кругу лиц: правообладателям и их представителям по доверенности, нотариусам, а также судебным и правоохранительным органам в случаях, предусмотренных законодательством. Получить можно не все документы, а только те, на основании которых сведения вносились в ЕГРН. Это могут быть правоустанавливающие и технические документы, на основании которых проводились регистрация прав и кадастровый учет объектов недвижимости, – отметила руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.

Получить также можно копии документов, на основании которых в ЕГРН внесены сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, территориальных зонах и др. Данная информация предоставляется правообладателям земельных участков, расположенных в границах указанной зоны или территории, или их представителям по доверенности.

- Копии документов обычно требуются, когда оригиналы утеряны, либо при оформлении сделок с недвижимостью, а также в судебных спорах. Для их получения необходимо подать запрос в Росреестр с помощью регионального Роскадастра, любого офиса МФЦ или портала госуслуг. Срок предоставления составляет 3 рабочих дня с момента оплаты, если иное не предусмотрено законом «О государственной регистрации недвижимости, – рассказала директор филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Воронежской области Ольга Фефелова.

Добавим, что копии документов из ЕГРН предоставляются за плату, размер которой установлен приказом Росреестра от 28.10.2024 №П/0335/24. Исключение составляют заявители, обладающих законным правом на бесплатное получение сведений. Это могут быть органы власти и местного самоуправления, прокуратура, следственные органы, налоговая, суды и другие.