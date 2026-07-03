Под Воронежем семье погибшего 46-летнего бойца Павла Каурова передали орден Мужества

. Фото: Администрация Лискинского района Воронежской области..

В Лискинском районе участника специальной военной операции Павла Владимировича Каурова за проявленные смелость и самоотверженность при выполнении воинского долга посмертно наградили орденом Мужества. Ему было 46 лет. Награду передали его родным - маме Валентине Ефимовне и сестре Надежде Владимировне. Об этом сообщили в районной администрации 3 июля.

Павел Владимирович Кауров родился 17 ноября 1980 года в Вологде, но связал свою жизнь с Лисками. Он учился в местной школе №4, а в мирное время трудился на известном аграрном предприятии. Был оператором стада крупного рогатого скота.

В 2024 году Павел Кауров подписал контракт с Министерством обороны. Его направили в танковый батальон, там он проходил службу в составе подразделения.

В ходе выполнения боевых задач боец получил ранение и проходил лечение в госпитале. Несмотря на перенесенные испытания, после восстановления он не оставил службу и вернулся на передовую. Павел перевелся в штурмовое подразделение. Он погиб 6 декабря 2024 года в ходе операции по освобождению города Волчанска.