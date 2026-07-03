В центре Воронежа за 25 миллионов рублей продают популярный ресторан

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В центре Воронежа, на площади Ленина, 6, выставлен на продажу ресторан Layerz. Собственник намерен передать действующий бизнес, известный своей европейской концепцией и акцентом на собственную выпечку, новому владельцу за 25 миллионов рублей. Объявление появилось на популярном сайте 22 июня.

Заведение занимает арендованное помещение площадью 250 квадратных метров в историческом «Жилдоме». Ресторан, открытый по московской франшизе, выстроил репутацию на формате поздних завтраков и полноценном меню, включающем как десерты, так и основные блюда. В объявлении отмечается, что продажа предполагает передачу объекта «под ключ»:

будущий собственник получит налаженные бизнес-процессы, действующую команду, оборудование, брендбук и активную клиентскую базу, сформированную за время работы кафе.

Согласно представленным данным, бизнес функционирует как ООО со штатом из 11 человек. Финансовые показатели объекта включают ежемесячную выручку в 3,5 миллиона рублей при операционных расходах в 1,6 миллиона рублей. При этом фонд оплаты труда составляет 600 тысяч рублей ежемесячно, а арендная ставка за помещение в стрит-ритейле — 300 тысяч рублей. По текущим оценкам продавца, чистая прибыль заведения составляет 400 тысяч рублей, а расчетный срок окупаемости инвестиций достигает шести лет.