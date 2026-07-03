38-летнего мужчину под Воронежем будут судить за криптомахинации и отмывание денег

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В Калачеевский районный суд передали уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной передаче данных для регистрации в интернете и легализации преступных доходов. Мужчине вменяют создание условий для обхода правил пользования онлайн-ресурсами и финансовые махинации с цифровой валютой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 2 июля.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2025 года подсудимый организовал у себя дома незаконный бизнес. Используя специальное оборудование, он предоставлял посторонним лицам данные, необходимые для регистрации и входа в различные интернет-сервисы. За свои услуги он получал оплату в криптовалюте, и за два месяца «работы» на его счета поступило 2 762 USDT, что в пересчете составило 228 889 рублей.

Чтобы скрыть происхождение денег, мужчина, как считает следствие, начал их отмывать. Через онлайн-биржи он менял цифровую валюту на рубли, выводя их на банковские карты третьих лиц, которые якобы даже не подозревали, что участвуют в преступной схеме. В общей сложности он провел финансовых операций на сумму более 406 тысяч рублей, из которых около 229 тысяч получены незаконно. Сейчас суд решает вопрос о назначении даты первого заседания.

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