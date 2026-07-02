Воронежская пенсионерка отвезла аферистам в Саратов свыше миллиона

1 июля от проделок киберпреступников пострадали четверо жителей Воронежской области, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В конце минувшего месяца 74-летней жительнице Лискинского района позвонила лжесотрудница Пенсионного фонда, сообщив о взломе личного кабинета на портале Госуслуг. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Затем к спектаклю подключился сотрудник ФСБ: он обвинил пенсионерку в финансировании терроризма и потребовал передать деньги их представителю.

В результате испуганная женщина сняла со счета 1,7 миллиона рублей и отдала их в Лисках курьеру. После этого на такси отправилась в Саратов, где передала сообщнику мошенников еще более миллиона. Всего она лишилась 2 831 700 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

1 июля от проделок киберпреступников пострадали четверо жителей Воронежской области, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Ущерб превысил десять миллионов.