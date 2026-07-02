Чтобы свозить дочку на море, воронежец погасил 200-тысячный долг по алиментам

Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

Сотрудники пограничной службы не пропустили автомобиль в Абхазию, в котором находился житель Семилукского района и его 16-летняя дочь. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Воронежской области.

Виной тому задолженность по алиментам в размере свыше 200 тысяч рублей. Но забывчивый отец связался с судебным приставом и оплатил всю сумму, включая исполнительский сбор. Сотрудник ведомства оперативно зарегистрировал документы и вынес постановление о снятии ограничения на выезд. Процедура заняла несколько часов, после чего воронежец и его дочь продолжили поездку.

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