В Воронеже за семь миллионов обновят дом знаменитого хора Массалитинова

Государственное учреждение «Воронежский русский народный хор имени Массалитинова» ищет подрядчика для капитального ремонта своего здания в областном центре на улице Дзержинского, 10б. На работы из бюджета выделено семь миллионов рублей. Информация об этом размещена портале госзакупок.

Ремонтировать придется помещения на первом и втором этажах, в которых проходят репетиции коллектива. Подрядчику предстоит не только обновить внутреннюю отделку кабинетов, канализацию, полностью заменить систему вентиляции, но и провести новые сети электроснабжения и водоснабжения (холодного и горячего).

Что касается сроков, завершить работы придется к сентябрю текущего года. Заявки от строителей принимают до 9 июля, а победителя аукциона определят 13 июля.

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