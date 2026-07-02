Выяснилось, сколько воронежских заправок обеспечены бензином и соляркой

По данным на утро 1 июля, 92-й бензин и солярка есть более чем на 70 процентах охваченных мониторингом заправок. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Воронежской области ежедневно мониторят около 200 АЗС для бесперебойного обеспечения потребителей топливом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным на утро 1 июля, 92-й бензин и солярка есть более чем на 70 процентах охваченных мониторингом заправок. При этом, 95-й продают на более чем 60 процентах АЗС. Кроме того, в регионе действуют лимиты на отпуск топлива и ограничения на продажу в канистры для стабилизации рынка.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вновь резко взлетели цены на бензин и солярку в Воронежской области.

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