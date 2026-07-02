В Воронеже отклонили заявки на концессию стадиона «Факела»

Комиссия по выбору концессионера для строительства нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже отклонила все поступившие заявки.

На участие в конкурсе претендовали две московские компании, но их заявки не соответствовали федеральному законодательству.

Было принято решение, что концессионное соглашение может быть заключено с инициатором проекта - ООО «Стройинжиниринг», который входит в белорусский холдинг «Белинжинирингстройинвест». Это следует из материалов процедуры.

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