Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июля 2026 14:25

7,5 колонии получила уроженка Саратовской области за убийство бывшего мужа в Воронеже

Криминальная драма разыгралась в переулке Здоровья
Алексей СЕРГУНИН
Женщина пырнул оппонента ножом в живот, а неустановленным тупым предметом ударила по голове и конечностям.

Женщина пырнул оппонента ножом в живот, а неустановленным тупым предметом ударила по голове и конечностям.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Суд установил, что 24 августа 2025 года 46-летняя уроженка Саратовской области находилась с бывшим мужем в квартире дома в переулке Здоровья в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Между ними вспыхнула словесная перепалка, в результате которой женщина пырнул оппонента ножом в живот, а неустановленным тупым предметом ударила по голове и конечностям. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Врачи пришли к выводу, что причиной смерти стало ранение живота, вызвавшее обильную кровопотерю. С момента задержания и до вынесения вердикта суда фигурантка находилась под стражей.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ближайшие 7,5 лет она проведет в исправительной колонии общего режима.