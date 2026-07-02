Вновь резко взлетели цены на бензин и солярку в Воронежской области

АИ-92 вырос заметнее всего – на шесть рублей одну копейку за литр в сравнении с неделей с 15 по 21 июня (до 77,33 рубля). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 22 по 28 июня в Воронежской области значительно подорожали все марки бензина. Информацией об этом накануне поделился Росстат.

АИ-92 вырос заметнее всего – на шесть рублей одну копейку за литр в сравнении с неделей с 15 по 21 июня (до 77,33 рубля).

95-й бензин прибавил пять рубль девять копеек – в среднем литр стоит 83,98 рубля. Дизель подорожал на четыре рубля 55 копеек – до 86,66 рубля, а 98-й – на три рубля 98 копеек (литр стоит 101,84 рубля).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, рост цен на горючее за неделю с 25 по 31 мая колебался от 37 до 72 копеек.

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