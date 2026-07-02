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НовостиПроисшествия2 июля 2026 13:20

Воронежец на угнанной машине попал в аварию

За это фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Угонщик знал, что ключи обычно остаются в салоне.

Угонщик знал, что ключи обычно остаются в салоне.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

45-летний житель села Новая Усмань сообщил в районную полицию об угоне принадлежащего ему «ВАЗа-2111». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого – 44-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчины знакомы, и ранее владелец неоднократно разрешал приятелю пользоваться машиной. Угонщик знал, что ключи обычно остаются в салоне. В пьяном виде он взял авто без разрешения, чтобы покататься. Но во время поездки по территории Панинского района попал в ДТП.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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