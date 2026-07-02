Воронежец до смерти забил сожительницу

В какой-то момент между сожителями вспыхнула словесная перепалка, в ходе которого мужчина несколько ударил женщину по лицу и туловищу, а затем продолжил пьянствовать с товарищем. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным следствия, 27 июня текущего года в доме по улице Октябрьской в поселке Таловая обнаружено тело 52-летней местной жительницы с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. Об этом сообщает пресс-служба Воронежского Следкома. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Задержан и заключен под стражу 50-летний сожитель погибшей.

Предварительно установлено, что 26 июня фигурант с сожительницей распивали алкоголь в гостях у знакомого. В какой-то момент между сожителями вспыхнула словесная перепалка, в ходе которого мужчина несколько ударил женщину по лицу и туловищу, а затем продолжил пьянствовать с товарищем. Тем временем, пострадавшей стало хуже, и через некоторое время она скончалась на месте от полученных травм.

- Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, в том числе очевидец преступления, выполняются действия для сбора и закрепления доказательственной базы, - добавили в СК.