В Воронеже через полчаса дали отбой ракетной опасности днем 2 июля, а через 12 минут объявили повторно

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Днем четверга, 2 июля, в Воронеже выли сирены, предупреждая о ракетной опасности. Отбой губернатор дал в 15.35. Таким образом тревожный режим продлился чуть более получаса.

Но через 12 минут ракетную опасность объявили повторно.

Если вы находитесь дома, зайдите в помещения без окон со сплошными стенами (коридор, ванную, кладовую). Если находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в ночь на 2 июля в Воронежской области сбили восемь вражеских беспилотников. Опасность продлилась 12 часов.

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