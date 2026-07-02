В День семьи, любви и верности воронежцев пригласили на бесплатные праздники в парках

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Ко Дню семьи, любви и верности в Воронеже подготовили большую программу (0+). Бесплатные праздничные мероприятия пройдут в парках и скверах.

Итак, 8 июля в 11.00 в Мандельштамовском сквере начнется программа от Центральной библиотечной системы Воронежа. В это же время в парке «Орленок» запланированы концерт, выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, мастер-классы, конкурсы для детей.

Большой праздник начнется в 11.00 и на площади у Благовещенского собора. Здесь пройдет церемония награждения юбиляров супружеской жизни, вручат медали ордена «Родительская слава», медали «За любовь и верность», поздравят женщин, которым присвоены почетные звания «Мать-героиня». Также у собора развернется ярмарка, где можно будет познакомиться с изделиями местных мастеров. На мастер-классах горожане узнают историю родного края, семейные традиции и попробуют себя в роли исследователей собственной родословной.