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НовостиПроисшествия2 июля 2026 12:04

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области 2 июля днем

В регионе работают системы оповещения
Алексей СЕРГУНИН
2 июля в 15:01 в Воронежской области завыли сирены.

2 июля в 15:01 в Воронежской области завыли сирены.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

2 июля в 15:01 в Воронежской области завыли сирены.

- В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения, - написал в своих соцсетях губернатор Александр Гусев.

Тем жителям, которые находятся дома, глава региона советует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную и кладовую.

А тем, кто сейчас на улице, чиновник настоятельно рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

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