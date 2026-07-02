Левый берег Воронежа полностью останется без воды на полутора суток

Наберите воду на субботу Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Левого берега Воронежа и части примыкающих к нему поселков в пятницу, 3 июля, необходимо запастись водой. Водоканал предупредил о масштабных плановых работах. Коммунальщики будут менять запорные арматуры на трех водоподъемных станциях, а также на сетях водоснабжения. Параллельно выполнят врезку трубопровода диаметром 1200 мм в городскую сеть канализации по ул. Остужева после реконструкции этого участка магистрали.

- Обновление оборудования обеспечит более стабильную подачу воды на Левом берегу, поможет оперативнее устранять возможные аварии и минимизирует вероятность длительных отключений. А врезка нового трубопровода улучшит отведение стоков, повысит пропускную способность системы и снизит вероятность локальных подтоплений, - отметили в РВК-Воронеж.

Итак, воды не будет всю субботу! Ресурс отключат с 22 часов вечера пятницы, 3 июля, и до шести утра 5 июля, воскресенья.

Без воды останутся: Железнодорожный район (полностью), Левобережный район (полностью), микрорайон Новое Отрадное, микрорайон Черемушки, часть поселка Отрадное Новоусманского района, ул. Казакова, ул. Лесной поселок, областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов, санаторий имени Горького, ДПК «Нептун».

В Центральном районе Воронежа будет снижено давление холодного водоснабжения на верхних этажах жилых домов, не оборудованных повысительными насосами, а также в Коминтерновском районе в квартале улиц: Московский проспект (четная сторона) - Урицкого - Транспортная - Ипподромная - Шишкова - Хользунова.