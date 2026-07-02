Воронежский «Факел» выкупил форварда у «Ростова»

Максим Турищев. Фото из соцсетей воронежского клуба.

Максим Турищев продолжит выступать за воронежский «Факел». Наш клуб выкупил нападающего у «Ростова». С «огнеопасными» 24-летний уроженец Москвы подписал рассчитанный до лета 2029 года контракт.

В сезоне-2025/26 Турищев забил шесть голов в 24 матчах за «Факел». Он по два раза огорчил тульский «Арсенал» (2:1), ульяновскую «Волгу» (3:0) и по разу поразил ворота нижнекамского «Нефтехимика» (2:0) и столичного «Торпедо» (2:2).

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