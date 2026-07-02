Воронежские врачи вырезали женщине опухоль путем лапароскопии

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Врачи Воронежской облбольницы №1 вырезали женщине опухоль прямой кишки без разрезов на передней брюшной стенке.

Пациентка в 2024 году оперировалась в НМИЦ колопроктологии имени Рыжих по поводу доброкачественной опухоли. Но спустя несколько лет при контрольном обследовании в федеральном центре выявили рецидив новообразования - оно было крупных размеров распространившись практически на всем протяжении прямой кишки.

В итоге воронежские врачи сами сделали операцию, причем впервые путем лапароскопии - по технологии NOSES, то есть без разрезов на передней брюшной стенке.

- Бригада колоректальных хирургов Евгения Воллиса, Олега Казарезова и Станислава Брежнева при помощи видеоэндоскопического оборудования удалили часть кишечника с опухолью, затем восстановили его целостность с помощью сшивающего аппарата. И в завершение вывели на брюшную стенку петлю тонкой кишки через временное отверстие, чтобы обеспечить максимальную безопасность в период заживления тканей, - отметили в ВОКБ №1. - Эта щадящая методика существенно ускоряет выздоровление, снижает риски послеоперационных осложнений, уменьшает болевой синдром, дает хороший косметический эффект.

Пациентка уже оправилась от вмешательства, на восьмые сутки ее выписали.