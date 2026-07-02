Экс-футболист воронежского «Факела» умер на 49-м году жизни

Сергей Куличенко. Фото с сайта РФС.

Бывший нападающий воронежского «Факела» Сергей Куличенко скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что именно в стане «огнеопасных» Куличенко завершал игровую карьеру: в 2002-03 годах сыграл 13 матчей.

Куличенко последние 20 лет работал в РФС, пройдя путь от администратора сборных до начальника команды национальной мужской сборной России.

Помимо «Факела», Куличенко защищал цвета столичных ЦСКА и «Торпедо-ЗИЛ», эстонской «Лантаны», нижегородского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов».