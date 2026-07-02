Под Воронежем грабителя поймали из-за того, что он ответил на звонок по похищенному телефону

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В Эртильском районе Воронежской области пьяный рецидивист ответил на звонок с похищенного телефона, благодаря чему его поймали.

43-летний мужчина выпивал в гостях с бывшей женой приятеля. Мать хозяина дома потребовала от нетрезвого гостя покинуть дом, пригрозив полицией. Он ушел, только прихватив телефон стоимостью 15 тыс рублей и скрылся. И по пьяни забыл, что мобильник чужой. Задержали его после того, как он ответил на звонок, когда сын потерпевшей набрал номер матери.

- Из-за алкогольного опьянения мужчина, ранее судимый, не осознал, что говорит по чужому гаджету, и стал все отрицать. Его быстро задержали, он признался в грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.