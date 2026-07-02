Воронежский парк Дурова могут передать в концессию

Фото управы Ленинского района

Воронежцы недовольны состоянием парка имени Дурова. Место отдыха давно требует благоустройства. С этим вопросом жители пришли в общественную приёмную губернатора Воронежской области в Ленинском районе, где с ними пообщалась министр культуры региона Мария Мазур.

Жители с тревогой говорят о том, что парк теряет былую прелесть. В ремонте нуждаются сцена, детская площадка и давно не работающий фонтан.

Для многих горожан парк является местом для отдыха. Как рассказали в управе Ленинского района, администрация Воронежа рассматривает вариант передачи парка в концессию, чтобы найти инвестора для реновации. Проект выглядит перспективным благодаря удачному расположению напротив цирка — вместе они могут сформировать новую туристическую локацию. Благоустройство парка планируют провести после завершения реконструкции здания цирка, которое запланировано на осень этого года.

Общественная приёмная губернатора в управе Ленинского района работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 (среда — выходной). Адрес: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 115, каб. 101. Телефон для справок: 206-91-10.