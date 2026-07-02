Под Воронежем «Шевроле» насмерть сбил 70-летнюю велосипедистку

фото ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы разбираются в обстоятельствах гибели женщины в ДТП в Павловском районе днем 1 июля.

В 14.20 на 25-м километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка», по предварительным данным Госавтоинспекции, 41-летний водитель «Шевроле Авео» сбил велосипедистку. 70-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм на месте аварии до приезда «скорой».

За 1 июля в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 92 ДТП, в которых кроме погибшей пострадали семь человек.

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