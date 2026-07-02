В Воронеже будут судить пьяную автомобилистку, устроившую смертельное ДТП и сбежавшую с места аварии

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Железнодорожный райсуд Воронежа рассмотрит дело 37-летней автомобилистки, по чьей вине погиб водитель другой машины.

Смертельная авария произошла в апреле 2026 года на ул. Богдана Хмельницкого. Ночью пьяная женщина без прав следовала со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Артамонова, не справилась с управлением, выехала на встречку, врезалась в Renault Sandero Stepway и скрылась с места происшествия. 40-летний водитель Renault умер от полученных травм.

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