В Нововоронеже больница заплатит 900 тыс руб матери, родившей ребенка-инвалида по вине медиков

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Клиническая больница № 33 в Нововоронеже не смогла обжаловать выплату компенсации женщине, родившей ребенка-инвалида из-за некачественно оказанной медпомощи.

В апреле 2026-го Нововоронежский горсуд постановил учреждению выплатить 900 тыс рублей матери, которой своевременно не сделали кесарево сечение. Суд первой инстанции признал, что матери, находящей в сентябре 2021 года в стационаре акушерского отделения, медпомощь была оказана не в полном объеме, хотя были показания к экстренным мерам.

- У беременной развился острый дистресс плода - критическое состояние, указывающее на то, что он испытывает недостаток кислорода или другие формы стресса, что требует экстренных акушерских мер - проведения экстренного кесарева сечения. Иначе гипоксия плода приводит к необратимому повреждению мозга плода или нарушению работы других органов. Однако данная акушерская тактика своевременно применена не была, что в дальнейшем привело к тяжелому органическому поражению головного мозга, в результате родившийся у женщины ребенок признан инвалидом с детства, - отметили в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Воронежского облсуда рассмотрела апелляционную жалобу больницы и согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения, а апелляционную жалобу медучреждения без удовлетворения.