8 БПЛА сбили ночью 2 июля в Воронежской области

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 2 июля на Воронежскую область снова произошла массовая атака вражеских беспилотников. Опасность объявили около восьми вечера среды. А ночью системы оповещения об угрозе непосредственного удара БПЛА сработали в нескольких районах области. Сирены взвыли в Богучарском, Россошанском, Бобровском, Лискинском, Бутурлиновском, Острогожском районах. Военные сбили воздушные цели.

- Минувшей ночью дежурные силы ПВО в небе над пятью районами Воронежской области уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - сообщил утром в четверг губернатор Александр Гусев.

Беспилотная опасность продлилась в регионе 12 часов, отменили угрозу в 7.33.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.