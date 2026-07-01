Волонтеры выхаживают истощенных бельчат и крошечных ежат из разных районов Воронежа

. Фото: "Сердце леса" ВКонтакте..

В воронежском центре реабилитации диких животных «Сердце леса» волонтерам доставили новых подопечных. Только за последние сутки в центр поступили двое бельчат и пара маленьких ежат. Об этом сообщили администраторы сообщества 1 июля.

Двух братьев-бельчат доставили из разных концов города: одного обнаружили накануне в районе СХИ, а второго — 1 июля в «Олимпике». Малыши оказались одного возраста, примерно 35–38 дней, оба — самцы. При осмотре у обоих зафиксировали легкое истощение и обезвоживание, поэтому сейчас крохи находятся под присмотром специалистов.

Компанию бельчатам составили двое ежат из Чертовиц. Малыши совсем недавно открыли глаза и пока еще очень уязвимы. Сейчас они присоединились к «младшей группе» реабилитационного центра, в то время как четверо других ежат, которые чуть старше, размещены в отдельном вольере.