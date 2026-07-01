Биоцентр Воронежского госуниверситета «Веневитиново» отметит 80-летний юбилей фестивалем

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 5 июля, на базе биоцентра Воронежского государственного университета «Веневитиново» пройдет фестиваль «80 лет в ритме природы». Мероприятие посвящено круглой дате со дня основания учебной площадки, которая для многих поколений студентов стала знаковым местом проведения практик, посвящений и университетских встреч. Об этом сообщили в областном правительстве со ссылкой на университет 1 июля.

Программа фестиваля рассчитана на семейный отдых и продлится с 10:00 до 16:00. Гости смогут принять участие в мастер-классах, посетить экскурсии по территории биоцентра и увидеть кинолекторий под открытым небом. Также на площадке будут работать интерактивные зоны, представленные научными и образовательными проектами вуза.

Организаторы отмечают, что праздник задуман как встреча для выпускников, студентов, преподавателей и всех любителей отдыха на природе. Вход на мероприятие свободный.