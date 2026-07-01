Воронежец обманом получил миллионы рублей под видом участника СВО

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Ленинский районный суд вынес приговор воронежцу, который выдал себя за ветерана специальной военной операции для получения государственных льгот. Мужчина использовал поддельные документы, чтобы незаконно воспользоваться мерами социальной поддержки, предназначенными для участников боевых действий. Об этом 1 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Следствие установило, что злоумышленник купил фальшивые справки об участии в СВО и якобы полученном ранении. С этими бумагами он обратился в фонд «Защитники Отечества» и добился получения дорогостоящего оборудования и выплат: ему предоставили кресло-коляску за 264 тысячи рублей, автомобиль с ручным управлением стоимостью почти 1,3 миллиона рублей, а также более 3,1 миллиона рублей из резервного фонда областного правительства на покупку жилья.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск министерства соцзащиты, и осужденный обязан возместить государству более 3,1 миллиона рублей, полученных в качестве материальной помощи. Приговор пока не вступил в законную силу.

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