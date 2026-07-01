В Воронеже распространяют фейковую «народную карту» АЗС для создания топливного ажиотажа

. Фото: телеграм-канал "Война с фейками. Воронежская область"..

В воронежских пабликах появилась информация о запуске так называемой «народной карты» бензина, с помощью которой водители якобы могут в режиме реального времени отслеживать наличие топлива и очереди на заправках. Однако проверка экспертов показала, что этот сервис не имеет ничего общего с реальностью и является инструментом для введения автомобилистов в заблуждение. Об этом сообщили в областном канале «Война с фейками» 1 июля.

Как выяснили аналитики, данные на ресурсе не соответствуют действительности:

— Как оказалось, на тех АЗС, которые отмечены как заправки на которых бензина нет, он был. Большая часть данных сервиса не отражает реальную ситуацию, а в некоторых случаях отсутствие бензина зафиксировано даже на ведомственных заправках, доступа к которым нет у обычных людей, — объясняют борцы с фейками.

Основная проблема карты заключается в отсутствии какой-либо верификации — любой желающий может внести туда изменения, что создает благоприятные условия для манипуляций со стороны спецслужб противника (ЦИПсО) и нагнетания паники.

Создателем этого сомнительного ресурса, как сообщают в соцсетях, оказался Евгений Чудов, ранее известный по инциденту с ботом «Отложка», который из-за отсутствия защиты был взломан, что привело к потере доступа к администрированию множества каналов.

Эксперты предупреждают, что использование подобного сервиса не только бесполезно, но и опасно — водители, доверяющие фейковым данным, рискуют напрасно тратить время и топливо, а сам сайт может быть использован для массового распространения панических сообщений в тематических чатах.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить новости региона.