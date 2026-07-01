В Воронеже бывшего гендиректора дорожной фирмы осудили за неуплату налогов на 98,7 миллиона рублей

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В Воронеже суд вынес приговор 41-летнему бывшему гендиректору дорожно-строительной фирмы. Мужчину признали виновным в крупном уклонении от уплаты налогов: он скрыл от государства 98,7 миллиона рублей, предоставляя в отчетности ложные данные о сделках, которых на самом деле не было. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Следствие установило, что с 2020 по 2021 год руководитель компании проводил фиктивные операции с подконтрольной ему организацией. Это позволило бизнесмену незаконно занизить сумму налога на добавленную стоимость. Махинации раскрыли следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и налоговой службы.

Суд назначил экс-директору два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, по решению суда с него будет взыскана вся сумма причиненного бюджету ущерба. На имущество осужденного и его фирмы, включая земельные участки и недвижимость, общей стоимостью более 101 миллиона рублей, наложили арест.

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