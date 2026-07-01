В Воронежской области возбудили уголовные дела из-за браконьерства в нерест

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Природоохранная прокуратура вместе с экспертами Росрыболовства проверила, как соблюдаются правила рыболовства на реке Дон. В ходе рейда инспекторы обнаружили места, где браконьеры незаконно ловили рыбу в период нереста, используя при этом запрещенные снасти. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства 1 июля.

Нарушили ловили сома, леща, сазана, густеру, карася, окуня и другие виды рыб. Поскольку в это время года рыба идет на нерест, такой незаконный промысел наносит удар по экосистеме реки и восстановлению рыбных запасов.

По результатам проверки правоохранители возбудили три уголовных дела за незаконную добычу водных ресурсов. Следствие считает, что рыбаки действовали группой по предварительному сговору, и теперь устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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