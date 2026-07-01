Бабушка избивала 11-летнюю внучку и угрожала ей убийством в воронежском селе

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В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней жительницы села Манино Калачеевского района, которую подозревают в систематических издевательствах над собственной 11-летней внучкой. Об этом сообщили 1 июля в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в марте-апреле 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, регулярно применяла физическую силу к девочке и совершала иные противоправные действия, чем причиняла ребенку физические и моральные страдания. Кроме того, подозреваемая неоднократно высказывала в адрес внучки угрозы убийством, которые девочка воспринимала реально.

О случившемся стало известно после того, как педагоги местной школы заметили следы насилия и сообщили о ситуации в правоохранительные органы. В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в специализированное социальное учреждение.

Уголовное дело расследуется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу.