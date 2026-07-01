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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:56

В Воронеже мошенницу, «снимавшую порчу» за деньги, приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии

34-летней женщине, признанной виновной в серии мошенничеств, вынесли приговор
Анастасия АСТАШОВА
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

Центральный районный суд Воронежа приговорил 34-летнюю женщину, признанную виновной в серии мошенничеств, к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Решение еще не вступило в законную силу. Установлено, что под видом оказания эзотерических и оккультных услуг злоумышленница выманивала деньги у доверчивых горожан. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 1 июля.

Следствием установлено, что в марте текущего года подсудимая искала жертв на центральных улицах города, в частности, на Плехановской и Платонова. Используя психологическое воздействие, она убеждала молодых девушек в наличии у них «порчи» или «сглаза», предлагая провести магический обряд за вознаграждение. Так, у потерпевших злоумышленница похитила около 14-ти и 13-ти тысяч рублей, после чего скрылась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в жилом доме на улице Героев Сибиряков. Выяснилось, что фигурантка ранее уже была судима за аналогичные преступления и с апреля 2024 года находилась в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Республики Беларусь.