В Воронеже ушел из жизни профессор и доктор технических наук Александр Орлов

Фото с сайта НАКС Фото: архив.

На 88-м году жизни 10 июня скончался доктор технических наук, профессор Александр Семенович Орлов — ученый, внесший значительный вклад в развитие сварочных технологий и системы контроля качества в России. Его профессиональная деятельность, охватившая более 60 лет, была неразрывно связана с высшей школой, инженерным делом и преподаванием в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ). Прискорбную весть сообщили на сайте Национального Агентства Контроля Сварки.

Александр Семенович родился в Лисичанске Луганской области. В 1961 году окончил Московский авиационно-технологический институт им. К.Э. Циолковского, получив специализацию в области оборудования и технологии сварочного производства. Свой трудовой путь он начал в 1962 году на Воронежском мостовом заводе, где вырос от мастера до заместителя начальника сборочно-сварочного цеха.

В 1965 году Александр Семенович перешел на преподавательскую работу в Воронежский политехнический институт, с чего началась его полувековая деятельность в системе высшего профессионального образования. За годы карьеры он занимал руководящие академические должности, включая пост проректора по науке Комсомольского-на-Амуре политехнического института, а с 1985 года работал в Воронежском инженерно-строительном институте, где участвовал в организации профильной кафедры.

Значимым этапом его карьеры стало участие в формировании системы Национального агентства контроля сварки (НАКС). С 1992 года он занимался созданием системы аттестации сварочного производства, а в 1996 году организовал и на протяжении 30 лет возглавлял Головной аттестационный центр НАКС в Воронеже. Автор около 200 научных и учебно-методических трудов, включая учебники для вузов и изобретения, Александр Семенович был удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы» и ряда других профессиональных наград.