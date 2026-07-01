Инженер из Воронежа перевела мошенникам 1 млн рублей, поверив в «финансирование терроризма»

Фото из архива КП

За минувшие сутки жертвами кибермошенников в Воронежской области стали как минимум трое граждан: у двоих похитили данные, еще у одного — напрямую списали средства с карты. Суммарный ущерб составил свыше 1,1 млн рублей. Об этом 1 июля рассказали в ГУ МВД по региону.

Самую крупную сумму потеряла 50-летняя жительница Воронежа, работающая инженером-технологом на заводе. В конце июня ей позвонила незнакомка, представившаяся сотрудником Роскомнадзора, и заявила, будто от имени женщины проводятся переводы на счета террористических организаций. Следом подключился лжесотрудник ФСБ, который напугал горожанку «попыткой кражи» всех сбережений и убедил срочно перевести деньги на «безопасный счет».

Под психологическим давлением потерпевшая сняла в банке 1 025 000 рублей, пояснив кассирам, что планирует покупку автомобиля. После этого через банкомат она перевела всю сумму злоумышленникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Важно! Сотрудники Роскомнадзора, ФСБ, МВД и банков никогда не звонят гражданам с сообщениями о «террористических угрозах» и не требуют переводов на «безопасные счета». При поступлении таких звонков немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в банк.