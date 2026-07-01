Дополнительные поезда из Керчи до Санкт-Петербурга будут идти через Воронеж

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» назначил новый поезд №177, который соединит Керчь и Санкт-Петербург. Маршрут поезда пролегает через Воронеж, где он будет делать остановку на станции Придача. Об этом пресс-служба компании сообщила 1 июля.

Дополнительный состав отправится из Крыма 10, 12, 14 и 16 июля в 02:45. На пути следования поезд посетит Тамань, Ростов-на-Дону, Липецк, Тулу, Москву и Тверь. В составе сформированы одноэтажные купейные и плацкартные вагоны.

Для тех, кто планирует поездку из других крымских городов, предусмотрены специальные автобусные маршруты до Керчи. Автобусы будут отправляться из Симферополя в 21:50, а также следовать через станции Владиславовка и Семь Колодезей, прибывая в Керчь за час до отправления состава. О порядке приобретения единых талонов на автобусный сегмент поездки компания сообщит дополнительно.

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