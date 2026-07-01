Воронежские власти разъяснили, где найти укрытия и кому сообщить о состоянии подвалов

1 июля правительство Воронежской области опубликовало официальные разъяснения для жителей многоквартирных домов (МКД) о правилах использования подвалов в качестве временных укрытий.

Там пояснили, что перечень домов, чьи подвалы могут быть использованы для этих целей, определяется органами местного самоуправления. Информация о защитных сооружениях Воронежа уже нанесена на Яндекс Карты.

Контроль за состоянием подвалов

Надзор за содержанием подвальных помещений в МКД осуществляет Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Воронежской области. В фокусе внимания инспекторов находятся:

· доступ посторонних лиц;

· отсутствие подтоплений, захламления и загромождений;

· наличие рабочего освещения.

Если помещение, предназначенное для укрытия, находится в неудовлетворительном состоянии (залито, замусорено или закрыто на непонятный замок), жители могут обратиться с жалобой в ГЖИ.

Способы подачи обращения

Власти предусмотрели несколько каналов для связи с инспекцией:

· Личный прием: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6а, каб. 406 (вход в БЦ «Романовский» со стороны ул. Пушкинской);

· Через ГИС ЖКХ: https://dom.gosuslugi.ru;

· Через Платформу обратной связи: https://pos.gosuslugi.ru/landing/;

· Через приложение «Госуслуги.Дом» (доступно для скачивания в официальных магазинах приложений).

Напомним, что ключи от подвалов-укрытий обычно хранятся у старшего по дому, в ближайшей квартире или в управляющей компании — эту информацию также стоит уточнить заранее.