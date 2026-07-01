Воронежские врачи удалили девушке гигантскую миому и сохранили возможность иметь детей

. Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

Врачи БСМП №1 помогли 22-летней пациентке, у которой была диагностирована миома матки гигантских размеров. Девушка обратилась в больницу по направлению из женской консультации после того, как в течение трех лет наблюдала за постепенным увеличением живота, не предпринимая попыток лечения. На момент госпитализации орган достиг размеров, соответствующих 28-й неделе беременности. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 1 июля.

Операция состоялась 24 июня в гинекологическом отделении больницы. Основной задачей хирургической бригады было, помимо избавления пациентки от новообразования, сохранение ее репродуктивной функции. В ходе вмешательства врачи смогли успешно иссечь миоматозный узел, не повреждая саму матку.

Восстановление после операции прошло успешно, и уже на пятый день пациентку выписали из стационара. Медики подчеркивают, что этот случай является важным напоминанием о необходимости регулярных осмотров у гинеколога, так как своевременная диагностика позволяет выявлять патологии на ранних стадиях и избегать развития подобных осложнений.

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