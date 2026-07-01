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НовостиОбщество1 июля 2026 10:32

Из-за жары в Воронежской области объявили трехдневное штормовое предупреждение

Температура будет достигать +35 градусов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Воронежской области. Согласно прогнозу синоптиков, 2, 3 и 4 июля столбики термометров днем достигнут отметки +35°С и выше.

В связи с аномальной жарой спасатели рекомендует жителям минимизировать пребывание под прямыми солнечными лучами, отдавать предпочтение легкой одежде из натуральных тканей и обязательно носить головные уборы. Врачи советуют увеличить потребление чистой воды до 1,5–2 литров в сутки и по возможности находиться в тени или в помещениях с кондиционерами.

Особое внимание уделяется противопожарной безопасности: в условиях высокой температуры любая искра может привести к серьезному возгоранию. Граждан настоятельно просят полностью исключить использование открытого огня, не бросать окурки и стеклянную тару на травянистых участках.