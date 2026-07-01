В Воронеже ищут подрядчика для ремонта поликлиники на Левом берегу за 227 млн

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В Воронеже стартовал поиск подрядчика для проведения капитального ремонта поликлиники №16, которая располагается на улице Арзамасской в Левобережном районе. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Масштабный контракт оценивается в 226,98 миллиона рублей. Заказчиком работ выступает региональное министерство строительства. Согласно техническому заданию, победителю аукциона предстоит выполнить полный цикл обновления здания: от демонтажа старых конструкций и возведения новых перегородок до финишной отделки помещений.

Особое внимание уделят инженерным системам. Подрядчику необходимо будет заменить или модернизировать коммуникации — от отопления, водоснабжения и канализации до вентиляции, кондиционирования и систем медицинского газоснабжения. Весь комплекс работ должен быть сдан не позднее 30 июня 2028 года.

Время для подачи заявок ограничено: аукцион принимает предложения от строительных компаний до 16 июля. Имя подрядчика, который возьмется за обновление важного социального объекта, станет известно 21 июля.